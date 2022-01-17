دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن جماعة الحوثي في اليمن تقف وراء الهجوم الذي راح ضحيته 3 أشخاص، بعد انفجار 3 صهاريج نفط بمستودع، إضافة إلى استهداف منطقة قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الجديد، الاثنين.

وقال قرقاش، في حسابه عبر تويتر، إن السلطات الإماراتية "تتعامل بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".

وأضاف قرقاش أن "عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".

في بيان لها، أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مقتل ثلاثة موظفين في حريق نجم عن "حادثة" في مستودع وقود في أبو ظبي.

كانت شرطة أبو ظبي قالت إن ثلاثة مدنيين قد قُتلوا، وهم مواطن باكستاني وهنديان في الهجوم الذي نُفذ بطائرات بدون طيار ضد منشأة نفطية في منطقة المصفح ومنطقة قيد الإنشاء في مطار أبوظبي الدولي الجديد.

كان المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، قال إن الجماعة ستعلن عن تفاصيل عملية استهدفت "العمق الإماراتي" خلال ساعات.