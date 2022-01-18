دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الحوثيون عن نوعية الأسلحة والصواريخ التي استخدموها في عملية ما يُسمى من جانب الجماعة وأنصارها بـ"إعصار اليمن" التي استهدفت العاصمة الإماراتية أبوظبي الإثنين، وذلك بعد يوم منذ تنفيذها.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة: "الصواريخ التي تم استخدامها في عملية إعصار اليمن هي صواريخ مجنحة نوع قدس٢ استهدفت مصفاة النفط في المصفح ومطار أبوظبي بأربعة صواريخ".

وأضاف سريع قائلا: "تم استهداف مطار أبوظبي بصاروخ ذو الفقار الباليستي"، حسب قوله.

وتابع المتحدث باسم الجناح العسكري للجماعة التي تعتبرها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي "إرهابية"، قائلا: "الطيران المسير استهدف عددا من الأهداف الحساسة والمهمة بالإضافة إلى الأهداف السابقة بطائرات صماد3 المسيرة"، حسب تعبيره.

وأسفر هجوم الحوثيين عن سقوط 3 قتلى من المدنيين ووقوع 6 إصابات أخرى، في عملية تلقت إدانة واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ودأب التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على ضرب الحوثيين منذ فجر الثلاثاء، موجها ضربات عدة لمواقعهم ومستهدفا قياداتهم في معاقلهم بصنعاء اليمنية.

وتوعدت وزارة الخارجية الإماراتية الحوثيين بـ"العقاب" على استهداف العاصمة أبوظبي، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الرد على هذا الاعتداء.