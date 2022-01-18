أمين عام حزب عراقي مقرب من إيران يبارك هجوم أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" العراقية المقربة من إيران، قيس الخزعلي، مباركته الهجمات التي استهدفت مطار أبوظبي الدولي ومنطقة المصفح الصناعية المجاورة، التي تسببت في سقوط عدد من الضحايا المدنيين، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها.

وقال قيس الخزعلي، عبر حسابه على تويتر: "نبارك للإخوة المظلومين في يمن العز والصمود، الذين يدافعون عن بلدهم وشعبهم ضد عدوان جائر من تحالف ظالم، استباح دماء أطفالهم ونسائهم وشيوخهم كان لحكام الإمارات اليد الطولي فيه".

وأضاف زعيم الحزب العراقي المقرب من إيران: "هذا التقدم الهائل في قوة الردع، وهذه الروح الثورية التي لا تقبل أن تنكسر رغم كل الألم ورغم تكالب قوى الشر والرذيلة والتطبيع عليهم".

وتابع الخزعلي: "نقول لهم نراكم المصداق لقول الله تعالى (إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) بوركتم يا أنصار الله، ومن نصر إلى نصر بقوة العزيز المقتدر".

وذكر زعيم "عصائب أهل الحق": "نحذر حكام دولة الإمارات المطبعين مع الصهاينة من مغبة استمرارهم في التدخل بالشأن العراقي الداخلي وزرعهم بذور الفتن والتفرقة بين أبناء شعبنا الكر الكريم".

كان يحيى سريع المتحدث باسم القوات اليمنية الموالية للحوثيين قال إن عملية "إعصار اليمن" استهدفت منشآت إماراتية في أبوظبي ودبي بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار، الاثنين.

وأضاف سريع: "القوات المسلحة تعلن الإمارات دويلة غير آمنة طالما استمر تصعيدها العدواني ضد اليمن"، حسب قوله.

وأدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم، وأكدت أنه "لن يمر دون عقاب"، قائلة إنها "تحتفظ بحق الرد"، حسب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية.