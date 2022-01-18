في اتصال مع عبدالله بن زايد.. وزير خارجية السعودية يدين هجوم أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الهجوم الحوثي على منشآت مدنية في أبوظبي، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الأمير فيصل بن فرحان "عبر خلال الاتصال الهاتفي عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية".

وقُتل 3 أشخاص في هجوم نفذته طائرات مسيرة، بعد انفجار 3 صهاريج وقود في مستودع بمنطقة المصفح، إضافة إلى استهداف منطقة في مطار أبوظبي الجديد قيد الإنشاء.

وقدم وزير الخارجية السعودي عزائه إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها مع الإمارات العربية المتحدة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها مشددا على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ، بحسب "وام".