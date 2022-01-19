دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يوقع الأردن ولبنان وسوريا، الأبعاء المقبل، اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر شبكة الكهرباء السورية.

وأكد وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، "أهمية الاتفاقية لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية،" بموجب توجيهات الملك عبد الله الثاني، "بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة"، حسب بيان لوزارة الكهرباء الأردنية.

وينص الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء بداية من منتصف الليل إلى السادسة صباحًا، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وقال الخرابشة إن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني، حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة.

وأشار الخرابشة إلى أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر لنظم الكهرباء الأردني، موضحًا أنه لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع.

وكان وزراء الكهرباء والطاقة في لبنان والأردن وسوريا توصلوا إلى صيغة نهائية للاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.