رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية أثر الهجوم الذي استهدفت فيه جماعة الحوثي لمخازن وقود في منطقة المصفح بالعاصمة الإماراتية، أبوظبي.

الصور التي التقطتها Planet Labs PBC تظهر تصاعد الدخان من موقع الاستهداف، وقتل ثلاثة اشخاص عندما استهدفت الضربات شاحنات وقود قرب مطار أبوظبي، الاثنين، وتسببت في عدة انفجارات.

وردا على هذه الهجمات، شنت الإمارات والسعودية غارات قصفت فيها مواقع بالعاصمة اليمنية، صنعاء، في ضربات جوية أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل وتعتبر الأعنف على صنعاء منذ عام 2019.

وطلبت الإمارات العربية المتحدة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن هجوم الحوثيين، في بيان لها، الثلاثاء، حيث قالت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة إنها قدمت رسالة إلى النرويج، باعتبارها رئيس مجلس الأمن خلال شهر يناير/ كانون الثاني، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس للتصدي لهجمات الحوثيين في أبو ظبي.