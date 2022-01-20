التحالف يعلن شن "عملية واسعة لشل قدرات الحوثيين"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الخميس، تنفيذ ما وصفها بـ"عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات في اليمن".

وقال التحالف إن "العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات"، وأضاف: "نتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وهم ليسوا بمنأى عن التعامل"، بحسب ما نقلت قناة "الإخبارية" السعودية.

ووصف التحالف ميناء الحديدة بأنه "ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي"، وأضاف أنه تم استهدف مخزن أسلحة بمعسكر القوات البحرية بالحديدة، وتابع أن "الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري".

وفي سياق متصل، دعت السعودية، في كلمة أمام مجلس الأمن، المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى "اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وشدد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة على أن "غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه المليشيا هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين".‏

وأعرب عن "وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق"، وحث جميع القيادات اللبنانية على "تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه ‏الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل ‏الدولة".‏