أمريكا: لا مساعدات ستُقدم للسودان بدون حكومة مدنية تعبر عن إرادة الشعب

توب 5: قتلى في يوم دموي لاحتجاجات السودان.. وبعثة دبلوماسية للبحرين لدى سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن واشنطن لن تستأنف عملية تقديم المساعدات المعلقة قبل وجود حكومة مدنية على رأس السلطة في البلاد، وفقا لبيان صدر عن السفارة الخميس.

ويأتي القرار كجزء من اتفاقية بين الوفد الأمريكي الذي يقوده مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فيي، والمبعوث الخاص للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، ورئيس مجلس السيادة العسكري في السودان، عبدالفتاح البرهان، لمراجعة الوثيقة المتعلقة بالانتقال الديمقراطي للسلطة في السودان تزامنا مع التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وشدد مساعد وزير الخارجية والمبعوث الخاص على أن "الولايات المتحدة لن تستأنف إرسال المساعدات المالية المعلقة للحكومة السودانية قبل انتهاء العنف وعودة الحكومة المدنية التي تعبر عن إرادة الشعب السوداني لحكم البلاد"، وفقا للبيان.

وأثناء الاجتماعات، اعترض الوفد الأمريكي على "إعاقة الانتقال الديمقراطي للسلطة" وأدان "استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، واللجوء للرصاص الحي والعنف الجنسي والاعتقال القسري على وجه الخصوص"، وفقا للبيان.

وأضاف البيان : "لقد دعوا لتحقيقات شفافة ومستقلة بمقتل وإصابة العديد من الأشخاص ولحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث، والتقوا مع عائلات أولئك الذين فقدوا أحبة في أحداث عنف شهدتها مظاهرات داعمة للديمقراطية".

وأعرب قادة مجلس السيادة عن "ألتزامهم بالحوار الوطني الشامل والانتفال السياسي وتأسيس حكومة مدنية مبنية على التوافق، واعترفوا بأهمية خلق بيئة سلمية مستدامة من أجل فسح المجال لدفع العملية السياسية".