خالد بن سلمان يبحث مستجدات أزمة اليمن مع المبعوثين الأممي والأميركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، المستجدات الراهنة في اليمن مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيم ليندركينغ، كل على حدة.

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر: "اجتمعت مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبحثنا خلال الاجتماع المستجدات في الشأن اليمني، ومساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق"، وأضاف: "أكدت حرص التحالف بقيادة المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

وفي تغريدة منفصلة، ذكر نائب وزير الدفاع السعودي: "بحثت مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن تيم ليندركينغ المستجدات الراهنة في اليمن، وأكدت له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة واستقرارها".

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان قال في تغريدات سابقة إن بلاده تسعى ودول الخليج العربي لـ"يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني"، وأضاف: "نؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه".