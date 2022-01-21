رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سقط أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح إثر غارة جوية استهدفت مركزا لحجز اللاجئين في محافظة صعدة، شمال اليمن، الجمعة، حسبما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت اللجنة في بيان لها إن 60 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، قُتلوا بعد غارات مكثفة على أجزاء متفرقة من اليمن الجمعة، واتهم الحوثيون المدعومون من إيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن باستهداف المركز بغارات جوية على صعدة بالإضافة إلى ضرب مبنى للاتصالات في مدينة الحُديدة الساحلية.

وأضافت اللجنة في بيانها قائلة: "قدمت مؤسسة الهلال الأحمر اليمنية بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خدمات الإسعاف لإجلاء الجرحى والقتلى، تقدم اللجنة الدعم لمستشفيين عبر توفير المعدات الطبية الإسعافية اللازمة لتقديم العلاج للعدد الكبير من المصابين، في ظل تزايد الإصابات مع مرور اليوم".

ونشرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن مقطع فيديو يُظهر أشخاصا تحت الأنقاض في مركز الحجز بصعدة.

وحاولت CNN التواصل مع التحالف الذي تقوده السعودية للحصول على تعليق حول التطورات الأخيرة.

وادعت "المسيرة" أن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا وجُرح 17 آخرين بعد ضرب مبنى الاتصالات في الحديدة، وأدت الغارة لقطع الإنترنت، وفقا لمجموعة "Netblocks" الحقوقية.

ولم يصدر تعليق من التحالف بعد على ضرب مبنى الاتصالات في الحديدة لكنه قال الجمعة إنه استهدف ميناء المدينة ودمر أحد "الأوكار" التي استخدمها الحوثيون لتنفيذ "القرصنة البحرية والجريمة المنظمة".

وقالت "Netblocks" في بيان لها: "يعيش اليمن انقطاعا في الإنترنت لى المستوى العام بعد غارة على مبنى الاتصالات في الحُديدة، وقد أظهرت بيانات آنية للشبكة انهيار القدرة على الاتصال بالمزود الرئيسي"، حسب تعبيرها.

من جانبه، قال المجلس النرويجي للاجئين إن انقطاع الإنترنت سيؤثر على عملية توصيل المساعدات.

وأكد التحالف أنه هاجم :مواقع عسكرية في العاصمة صنعاء الجمعة، وأشار إلى أنه نفذ هذه العملية ردا "تهديدات بتنفيذ هجمات معادية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتابعت اللجنة التابعة للصليب الأحمر في بيانها قائلة: "نحن قلقون جدا من تكثيف الاعتداءات خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك هجمات على مدن يمنية عدة، ومدن سعودية وإماراتية، وتأسف على ارتفاع الخسائر البشرية جراء هذا التصعيد".

وكثف التحالف غاراته بعد مقتل 3 أشخاص بهجوم حوثي عبر صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين الماضي.