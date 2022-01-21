نشر الجمعة ، 21 يناير / كانون الثاني 2022

المرأة السعودية: من امرأة بلا صوت إلى "سوبر وومان"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية فتح باب التسجيل للعنصر النسائي بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المملكة.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وقالت فيه: "أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي) للعنصر النسائي".

وأضافت: "سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 19 / 6 / 1443 هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 24 / 6 / 1443 هـ".

وبينت الوزارة أن تقديم الطلبات ضمن الموعد المحدد يتم عبر "بوابة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa"