دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بلاغ جديد قدم في القضاء اللبناني ضد مدعي النبوة، نشأت مجد النور والمتنبئة الفلكية كارمن شماس التي قدمته عبر صفحاتها المعرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في تقرير أنه "على أثر إقدام المدعو نشأت مجد حامل لقب ’الرسول نشأت مجد النور عليه السلام‘ عبر مختلف حساباته، بادعاء النبوة والتعرض للدين الإسلامي ومقدساته كافة، من تعرض للذات الإلهية والنبي الأكرم محمد، وتحريف وتشويه آيات القرآن الكريم، بالاشتراك مع المنجمة كارمن شماس، التي تولت دعمه وتشجيعه وتحريضه والترويج لأفكاره عبر صفحاتها، تقدم كل من القاضي الشيخ وائل شبارو والمحاميين محمد زياد جعفيل ونور الدين بعلبكي بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية، طالبين الادعاء على المذكورين ليصار إلى التحقيق معهما والادعاء عليهما ومن يظهره التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا، وتوقيفهم تمهيدا لإحالتهم أمام القضاء الجزائي المختص بالجرائم الماسة بالدين وإثارة الفتن وانتحال صفة، وذلك سندا للمواد 317 و473 و474 و391 من قانون العقوبات".

وبرز مدعي النبوة اللبناني بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تقديمه من قبل عالمة الفلك كارمن شماس على صفحتها المعرفة بموقع فيسبوك قالت فيه: "هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر والأرض انطلاقا من أرض لبنان الحبيب.."

وأضافت شماس في مقطع الفيديو ذاته: "لو كنتم ترون لرأيتم وهج النور فوق لبنان منذ أسبوعين ولشعرتم بقوة النور الإلهي، لو تأملتم قليلا لعرفتم الآن أكثر أمانا تحت جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع برسول مرسل بعد 1500 عام.."