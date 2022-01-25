ناصر القصبي يهاجم نتفلكس بسبب "المثلية" في فيلم "أصحاب ولا أعز": فطرتنا مهددة

الشرق الأوسط
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ناصر القصبي يهاجم نتفلكس بسبب "المثلية" في فيلم "أصحاب ولا أعز": فطرتنا مهددة
Credit: ROBYN BECK / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الممثل السعودي، ناصر القصبي، منصة "نيتفلكس" بسبب عرض فيلم "أصحاب ولا اعز" الذي أثار جدلا واسعا على مدار الأيام الماضية بسبب طرحه فكرة "المثلية".

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وقال القصبي في تغريدتين على تويتر: "فيلم أصحاب ولا أعز في أصله ايطالي نسخ بأكثر من لغه و في نسخته العربيه أحدث جدلاً، الفيلم لطيف في حواراته و أخراجه إلا أنه .. ( وله السبق) .. يطرح المثلية في محور لافت وصنّاعه يعرفون ان هذا سيكون مثيراً و مسوقاً ايضاً"، حسب قوله.

وتابع الممثل السعودي قائلا: "نيتفلكس فاسده و مفسده في تبنيها للمثليه . والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعه سترينا أفلامنا العربيه و الخليجيه بالاربعينات و الخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين و ستتصالح معه أجيالنا القادمه كحق أنساني مشروع"، حسب تعبيره.

وختم القصبي تغريدته الثانية بالقول: "لذا وجب التحصين فطرتنا البشريه مهدده"، على حد تعبيره.

وكان قد أثار الفيلم ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إذ حازت الممثلة المصرية، منى زكي، للنصيب الأكبر من الجدل، إذ انتقدها البعض في حين دافع عنها آخرون.

وانقسم المتابعون بين مؤيد لفكرة الفيلم وطريقة طرحه لقضية "المثلية" وبين منتقد بقوة له بسبب "عدم احترامه" للقيم العربية.

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