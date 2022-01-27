ضاحي خلفان عن السيسي ومحمد بن زايد: اللهم اجعل السعادة لا تفارقهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه "القائد الباني لمصر الحديثة"، وذلك تعليقا على زيارة السيسي إلى الإمارات، الأربعاء.

ونشر خلفان، عبر حسابه على تويتر، صورة للرئيس المصري مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال: "اللهم اجعل السعادة لا تفارقهما...مرحبا بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة .. تحية من أحد ابناء هذا الشعب يؤديها بكل حفاوة وتقدير للقائد الباني لمصر الحديثة .. مصر القرن الحادي والعشرين. تحيا الإمارات.. تحيا مصر ".

كان السيسي أجرى، الأربعاء، مباحثات في الإمارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي، إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

وحسب بيان رئاسي مصري، بحث السيسي خلال المباحثات الرباعية "تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء "بالخطوات المتسارعة التي تخطوها الشقيقة مصر في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية والنوعية لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر لأجيالها المقبلة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمّن الشيخ محمد بن زايد موقف مصر تجاه الهجمات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد السيسي "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".

وأكد ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري "مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة والتعاون كونهما جبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له".