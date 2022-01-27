تداول فيديو أسلوب استقبال محمد بن زايد للسيسي في أبوظبي

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أسلوب استقبال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ملقين الضوء على الحفاوة الكبيرة في هذا الاستقبال.

ونشرت المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية بفيسبوك مقاطع فيديو وصور من زيارة السيسي واستقباله في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وكان السيسي أجرى، الأربعاء، مباحثات في الإمارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي، إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

وحسب بيان رئاسي مصري، بحث السيسي خلال المباحثات الرباعية "تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء "بالخطوات المتسارعة التي تخطوها الشقيقة مصر في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية والنوعية لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر لأجيالها المقبلة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمّن الشيخ محمد بن زايد موقف مصر تجاه الهجمات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.

من جانبه، أكد السيسي "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".

وأكد ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري "مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة والتعاون كونهما جبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له".

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