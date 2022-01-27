تداول فيديو أسلوب استقبال محمد بن زايد للسيسي في أبوظبي

الهجوم الثاني.. كل ما قد يهمك معرفته عن تصاعد المواجهة بين الحوثيين والإمارات

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أسلوب استقبال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ملقين الضوء على الحفاوة الكبيرة في هذا الاستقبال.

ونشرت المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته الرسمية بفيسبوك مقاطع فيديو وصور من زيارة السيسي واستقباله في العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

سعيد بتعليقات وحفاوة استقبال الأشقاء الإماراتيين للرئيس السيسي. ربنا يديم المحبة https://t.co/MmiY4fPJTo

وكان السيسي أجرى، الأربعاء، مباحثات في الإمارات العربية المتحدة مع الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي، إضافة إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.

صدقت ياريس سيسي أنت الان في ابوظبي البلد الذي إعتدي عليها حوثي إيران الاشرار لم ننسى ماقلت عندما كان الحديث عن الامن القومي العربي قلت مصر جاهزه ومسافه السكه لقد أوفت مصر التي انت رئيسها وأنت ياريس أوفيت بوعدك شكرآ إبن النيل أبن الوفاء #السيسي #محمد_بن_زايد #مصر #الامارات

وحسب بيان رئاسي مصري، بحث السيسي خلال المباحثات الرباعية "تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".

اهلاً بمصر العروبة على ارض زايد اهلاً بفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضيافة اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان وفي الامارات الصورة كافية لمعرفة روابطنا التي لا تموت #السيسى #محمد_بن_زايد #مصر #الامارات https://t.co/YjP0PRwvR4

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال اللقاء "بالخطوات المتسارعة التي تخطوها الشقيقة مصر في تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية والنوعية لصناعة مستقبل مستدام ومزدهر لأجيالها المقبلة"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمّن الشيخ محمد بن زايد موقف مصر تجاه الهجمات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات.

صورة فيها كل شيء فيها هذا الزمن وما فات فيها مستقبل تزينه ابتسامة من القلب وخطوات من الود.. فيها مصر والإمارات يجمعهما الحب أمام كل التحديات.. حفظهما الله ورعاهما من كل شر ووقاهما من عين كل حاسد وقلب كل حاقد #الإمارات_ترحب_بالسيسي #محمد_بن_زايد https://t.co/i3W2U4wvzw

من جانبه، أكد السيسي "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".

وأكد ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري "مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة والتعاون كونهما جبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له".