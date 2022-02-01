بلينكن يناقش مع عباس الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
لقاء سابق بين أنتوني بلينكن ومحمود عباس في مدينة رام الله
Credit: ALEX BRANDON/POOL/AFP via Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الاثنين، وناقشا الحاجة إلى الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية.

قد يهمك أيضاً

أبومازن يدعو لمؤتمر دولي: نمد أيدينا لصنع السلام ولن نقبل ببقاء الاحتلال للأبد

وقال برايس، في مؤتمر صحفي، إن بلينكن وعباس ناقشا العلاقات الأمريكية الفلسطينية "بالإضافة إلى الحاجة إلى تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني بطرق ملموسة".

وأضاف أن بلينكن وعباس ناقشا أيضا الحاجة إلى الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية وشدد بلينكن على اعتقاد الولايات المتحدة بأن "الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون العيش مع تدابير متساوية من الأمن والحرية والازدهار والكرامة".

وكذلك تحدث بلينكن مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد و"ناقشا العلاقة القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتحديات المشتركة، بما في ذلك المخاطر من العدوان الروسي المحتمل ضد أوكرانيا بالإضافة إلى التهديدات التي تشكلها إيران، وأكد بلينكن على التزام الإدارة الأمريكية الثابت بأمن إسرائيل، وناقشا الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية"، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.