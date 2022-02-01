أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات العربية المتحدة في ردع "تهديد صاروخي داخلي" على الإمارات في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وهذا هو ثالث هجوم صاروخي على الإمارات هذا الشهر. تولى المتمردون الحوثيون في اليمن المسؤولية عن جميع الهجمات الثلاثة على الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قامت بتنشيط "بطاريات صواريخ باتريوت" إلى جانب "جهود القوات المسلحة الإماراتية" لردع الصواريخ القادمة. وأضاف كيربي أنه لم تقع إصابات.

وأضاف كيربي: "نشيد بمهنية القوات المسلحة الإماراتية في مواجهة هذه التهديدات وأراضيها. نحن بالطبع نقف مع الإمارات والسعودية وشركائنا الخليجيين في الدفاع ضد تهديد شعوبهم وأراضيهم".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الإمارات إنها دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في الجوف اليمنية في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، بعد أن اعترضت صواريخ باليستية كانت متجهة نحو البلاد.

وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران الهجوم بعد ساعات ، معلنين عن عملية ثالثة "ناجحة" ضد الإمارات.

وقال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى السريع، عبر قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إنهم أطلقوا "صواريخ وطائرات" باتجاه أهداف "مهمة وحساسة". وقالت الإمارات في وقت سابق إن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها سقطت خارج مناطق سكنية "ولم تتسبب في أي خسائر".

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية مقطع فيديو على تويتر يظهر غارة إماراتية على منصة الصواريخ الباليستية الحوثية في ساعة مبكرة من صباح يوم الإثنين.