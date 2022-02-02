البنتاغون: ساعدنا الإمارات في التصدي للتهديد الصاروخي.. ونقف مع شركائنا الخليجيين

ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

الإمارات: قدراتنا الدفاعية من الطراز العالمي.. ونبحث تحسين التعاون الاستخباراتي مع أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار "معادية"، قالت إنها اخترقت المجال الجوي للبلاد فجر الأربعاء.

وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، أن اعتراض الطائرات المسيرة حدث بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وقالت الوزارة في تغريدتها: "وزارة الدفاع تعلن عن اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم 2/2/2022 بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان".

وأكدت الوزارة "أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء".

وإلى الآن، لم يعلن الحوثيون - المدعومون من إيران - تبنيهم للهجمات.

وكان آخر هجوم للحوثيين أثناء زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للإمارات، في نهاية الشهر الماضي.

ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه سيتم نشر مقاتلات من الجيل الخامس، إضافة إلى مدمرة لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديدات، حسب بيان للوزارة.