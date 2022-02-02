الإمارات تعلن ترحيبها باعتذار الصومال عن مصادرة أموال ومساعدات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، ترحيبها بالاعتذار الذي قدمه محمد حسين روبلي، رئيس وزراء الصومال، عن الحادث الذي وقع في إبريل/ نيسان 2018 حيث صودرت أموال ومساعدات مقدمة من الإمارات لدعم الشعب الصومالي لدى وصولها إلى مطار مقديشو.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن مبادرة روبلي "تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتقديرا للدور الإماراتي الهادف لدعم الشعب الصومالي وحكومته"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت وزارة الخارجية أنها "ثمنت مبادرة رئيس وزراء الصومال وما أبداه من تقدير لدولة الإمارات على جهودها تجاه بلاده على مر العقود".

وأكدت الوزارة على "مضي دولة الإمارات في تعزيز العلاقات التاريخية مع الشعب الصومالي الشقيق، وتقديمها كل عون ممكن لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ربوع هذا البلد الشقيق"، بحسب البيان.

وكانت الإمارات أعلنت في إبريل 2018 استنكارها لاحتجاز السلطات الصومالية طائرة إماراتية مدنية خاصة والاستيلاء على المبالغ المالية فيها

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعربت دولة الإمارات عن "استهجانها وشجبها واستنكارها قيام السلطات الأمنية الصومالية باحتجاز طائرة مدنية خاصة في مطار مقديشوعلى متنها 47 شخصا من قوات الواجب الإماراتية، والقيام بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين تحت تهديد السلاح وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية".

وأضافت أن ذلك "أدى إلى تأخير إقلاع الطائرة لعدة ساعات، علماً أن هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، والمتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "هذه الخطوة غير القانونية، من حيث إنها تناقض الأعراف والتقاليد الدبلوماسية المستقرة بين الدول، كما أنها تعد إخلالاً جسيما بأحكام مذكرة التفاهم المشار إليها، وبالتالي مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية".

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية استقبل، الثلاثاء، رئيس وزراء الصومال، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن "تقديره لموقف الحكومة الصومالية الذي أدان الهجمات الإرهابية الحوثية على مواقع مدنية في دولة الإمارات، متمنيا للصومال الشقيق وشعبه كل خير وتقدم"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وكان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التقى، الاثنين، رئيس وزراء الصومال في جناح دولة الإمارات بمقر "إكسبو 2020 دبي".

ورحب الشيخ محمد بن راشد برئيس الوزراء الصومالي، معربا عن "تطلع الإمارات إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون البناء مع الصومال، وتعزيز الشراكة في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين".