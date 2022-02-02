ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت سفارة الإمارات في واشنطن العاصمة بقرار الولايات المتحدة نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإماراتيين بعد هجمات الحوثيين، ووصفتها بأنها رسالة "دفاع مشترك".

وقال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لشبكة CNN، إن "الرسالة هي التضامن والدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية".

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنشر مقاتلات من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة تهديد الحوثيين.

خلال المكالمة، استعرض أوستن المساعدة الأمريكية للإماراتيين، بما في ذلك "معلومات الإنذار المبكر، والتعاون في الدفاع الجوي، وإرسال مدمرة الصواريخ الموجهة بالبحرية الأمريكية يو إس إس كول للشراكة مع البحرية الإماراتية قبل إجراء زيارة ميناء في أبو ظبي".

كانت الإمارات العربية المتحدة تضغط أيضًا على الولايات المتحدة لإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، والتي قال بايدن إنها "قيد الدراسة".

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "هذا سيرسل رسالة قوية مفادها أن أي ميليشيا أو جماعة تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة لهذه الأغراض سيتم إدراجها في جميع أنظمة العقوبات وسيتم استهدافها وستتم محاكمتها وستتم محاسبتها"، على حد قول لانا نسيبة لشبكة CNN الأسبوع الماضي.

وقد حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى في السابق من مثل هذه الخطوة، قائلة إنها ستجعل توصيل المساعدات أمرًا صعبًا فيما يعتبر "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

أطلقت القوات الإماراتية، الإثنين، صواريخ مضادة للطائرات لاعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن. كما أطلقت صواريخ باتريوت أرض - جو الأمريكية لكنها لم تعترض الصواريخ.

وقال متحدث باسم الحوثيين إن الجماعة أطلقت "صواريخ وطائرات" على أهداف "مهمة وحساسة" في الإمارات ، وأشار إلى أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل الزيارة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.

وكان هجوم يوم الاثنين هو ثالث هجوم شنه الحوثيون على الإمارات هذا الشهر.

في 17 يناير / كانون الثاني، أدى هجوم صاروخي وطائرة مسيرة للحوثيين إلى مقتل ثلاثة عمال أجانب في العاصمة الإماراتية أبوظبي. رد التحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل الحوثيين بهجوم استمر لمدة أسبوع في اليمن، مما أسفر عن مقتل العشرات وتدمير الإنترنت.

يهاجم الحوثيون الإمارات لدعمها الجماعات اليمنية التي تقاتل الميليشيات في بؤر التوتر، مثل محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط.