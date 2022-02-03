دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارة الثاني إلى البحرين، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الخميس.

ورحب ملك البحرين بغانتس في قصر الصخير واستعرض معه "العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في إطار "إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم" اللذين وقعهما البلدان"، وفقا للوكالة.

وأشار العال البحريني إلى تطلعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في "دفع علاقات البلدين إلى آفاق أوسع من التعاون المثمر والعمل المشترك خدمة للمصالح المتبادلة"، وأشاد بـ"أهمية البناء على إعلان تأييد السلام الموقع بين الجانبين لدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في منطقة الشرق الأوسط من أجل خير ورخاء دولها وشعوبها وشعوب العالم كافة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وأبرز ملك البحرين خلال الزيارة نهج المنامة الذي "يرتكز على إرساء قيم التفاهم والحوار والتسامح والتعايش السلمي، والذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب للسلام والنماء والازدهار"، وناقش الجانبان بعض القضايا الإقليمية والدولية.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي، فقد وجه شكره وتقديره للعاهل البحريني على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة" وأشاد بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة مؤكدا حرص إسرائيل على تنمية هذه العلاقات.