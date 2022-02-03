دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ندد فيه الأول بالهجمات الحوثية على الأراضي الإماراتية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وندد وزير الخارجية الإماراتي بهجمات الحوثيين على الإمارات مشددا على "ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216"، وفقا لوام.

وكان قد اتهم سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، ومندوبة أبوظبي الدائمة لدى ألأمم المتحدة، لانا النسيبة، إيران، بشكل مباشر، في دعم الحوثيين بالسلاح، في مقال نشراه عبر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قبل يومين.

وتعرضت الإمارات لأربع هجمات بصواريخ باليسيتية وطائرات مسيرة، كان آخرها ليل الأربعاء، نفذها الحوثيون من اليمن، وقد تصدت الدفاعات الجوية الإماراتية لتلك الهجمات، مع سقوط 3 قتلى من المدنيين في الهجوم الأول، في حين لم تسفر بقية الهجمات عن أضرار مادية تذكر أو خسائر في الأرواح.