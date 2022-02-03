القوات الخاصة الأمريكية تنفذ مهمة "مكافحة إرهاب" ناجحة شمال سوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—نفذت القوات الخاصة الأمريكية مهمة مكافحة إرهاب "ناجحة" شمال غرب سوريا، الأربعاء، وفقا لما قالته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قال في بيان في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، إن المهمة قامت بها القيادة المركزية الأمريكية، التي تسيطر على العمليات والأنشطة العسكرية في الشرق الأوسط، مضيفا أن تفاصيل إضافية سيتم تقديمها بوقت لاحق.

ولم يكشف البيان المقتضب المكون من 3 جمل فقط عن الهدف في مهمة العمليات الخاصة أو ما إذا كان هناك أي مؤشر على سقوط ضحايا مدنيين، في تواصلت CNN مع القيادة المركزية بالجيش الأمريكي للحصول على تعليق.

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت بشكل متكرر تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له في شمال غرب سوريا، مع اعتراف البنتاغون بأن ضربة واحدة على الأقل في الأشهر الأخيرة ربما أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.