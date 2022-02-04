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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خطاب عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن، الخميس، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

🛑انتبه الى اليد اليسرى منتفخة ولا تتحرك إلا الكف وكأنه مضاف من تحت الطاولة مثل الدمى مع اختلاف الكف الايمن عن الايسر باللون والحجم هذا اصلا فديو قديم وتم إعادة منتجته تقنيا بتغيير التاريخ على يمين الشاشة وهذا يؤكد مقتل عبد الملك الحوثي بالغارة #السعودية https://t.co/PiyPBiHcb5

وتنوع التفاعل بين النشطاء على خطاب عبدالملك الحوثي الذي نشرته قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، بين من لفت إلى أن الخطاب قديم ومفبرك، وبين من لفت إلى أسلوب حديثه مقارنة بخطابات سابقة.

الخائن الأقذر.. الكذاب الأشر #عبدالملك_الحوثي يتحدث في كلمة مباشرة ولايبدو في صحة جيدة! https://t.co/c1NoFKue6S

وقال سفيان السامرائي بتغريدة: "انتبه الى اليد اليسرى منتفخة ولا تتحرك إلا الكف وكأنه مضاف من تحت الطاولة مثل الدمى مع اختلاف الكف الايمن عن الايسر باللون والحجم هذا اصلا فديو قديم وتم إعادة منتجته تقنيا بتغيير التاريخ على يمين الشاشة.. وهذا يؤكد مقتل عبد الملك الحوثي بالغارة".

@SvzRbMxGNhMR6Sp فديت روحه وقلبه❤️كرامة من عند الله وقداثلج صدورناسيدنا القائد عبدالملك الحوثي بظهوره على شاشات التلفزه ليسر الاصدقاء الاحرار الموالين حول العالم وليغيض العدا من دول العدوان العبثي الوحشي الهمجي البربري على يمن الايمان والحكمه! شكراً سيدنا القائد وحماك الله ورعاك ولاحرمنا وجودك 🤲 https://t.co/f1TKPecVup

وعلق صاحب حساب منصور الضبعان على خطاب الحوثي ناشرا مقطعا من الكلمة ومعلقا بالقول: "الخائن الأقذر.. الكذاب الأشر عبدالملك الحوثي يتحدث في كلمة مباشرة ولا يبدو في صحة جيدة!"

على الصعيد الآخر غرد النائب الكويتي السابق، عبدالحميد دشتي مرحبا بظهور الحوثي، قائلا بتغريدة: "فديت روحه وقلبه كرامة من عند الله وقد اثلج صدورنا سيدنا القائد عبدالملك الحوثي بظهوره على شاشات التلفزة ليسر الاصدقاء الاحرار الموالين حول العالم وليغيض العدا من دول العدوان العبثي الوحشي الهمجي البربري على يمن الايمان والحكمة! شكراً سيدنا القائد وحماك الله ورعاك ولا حرمنا وجودك".