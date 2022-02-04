رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت فرنسا استعدادها لتنفيذ مهمات جوية في الأجواء الإماراتية ردا على الهجمات التي تلقتها أبوظبي من جانب الحوثيين في يناير/كانون ثاني الماضي، وفق ما قالته وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورينس بارلي.

وقالت بارلي في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "طائرات الرافال التي تعود لقواتنا الدائمة في أبوظبي، ستشارك إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في عمليات مراقبة ورصد واعتراض حين تستدعي الحاجة"، حسب قولها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف من هذه العمليات هو حماية المجال الجوي الإماراتي من أي محاولة اختراق.

وكانت الإمارات هدفا لأربع هجمات حوثية وقعت ثلاث منها في يناير/كانون ثاني الماضي وأخرى الأربعاء المنصرم، وقد أسفرت عن سقوط 3 ضحايا من المدنيين.

ولدى باريس سبع طائرات رافال في قاعدة عسكرية بأبوظبي، وفقا لوزارة الدفاع الفرنسية.

وحظيت الإمارات بدعم كبير من جانب واشنطن، إذ ستنشر أمريكا طائرات من الجيل الخامس في الإمارات وسترسل مدمرة لمساعدة البحرية الإماراتية ف يالتصدي للهجمات الحوثية.