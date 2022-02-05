دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت عملية إنقاذ الطفل ريان، العالق في بئر بقرية أغران بإقليم شفشاون بشمال شرق المغرب، إلى مراحل "جد متقدمة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية المغربية.

في حين ذكرت صحف مغربية أن هناك حالة تأهب استعدادًا لإخراج الطفل، العالق في بئر عمقه 32 مترًا منذ الثلاثاء الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر من السلطات المحلية بشفشاون، قوله إن جهود الانقاذ المتواصلة بلغت مرحلة جد متقدمة، بينما من الصعب تحديد حيز زمني لنهاية العملية، بسبب طبيعة أرض الجزء المتبقي المعين حفره في الفجوة الأققية الرابطة بين البئر والحفر الموازية.

وأشارت وكالة الأنباء المغربية إلى أن مروحية طبية تابعة للدرك الملكي وطاقم طبي وتمريضي متخصص في الإنعاش يتواجدون في موقع قريب من مكان الحادث من أجل رعاية الطفل ريان فور إخراجه.

وأفاد المسؤول المحلي أن فرق التدخل والإنقاذ واجهت صعوبات عديدة، منها انهيار التربة ووجود كتل صخرية في بعض الطبقات.

في غضون ذلك، قالت صحيفة "هسبريس" المغربية إن السلطات المحلية اتخذت تدابير أمنية، حيث تم إنشاء "ممر أمني" لضمان إخراج الطفل في "ظروف سلسة".

وأفادت الصحيفة أن هناك انتشارًا واسعًا للقوات العمومية بالمنطقة، مٌشيرة إلى أنه هذه الأثناء "خرج الفريق الذي تكلف بالحفر اليدوي، في هذه الأثناء، فيما تستعد سيارة إسعاف بطاقم طبي، يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، لنقل الطفل ريان إلى المستشفى"، بحسب الصحيفة.