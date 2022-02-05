الإمارات تعلن تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع فرنسا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين الإمارات وفرنسا وذلك لـ"مواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الامارات العربية المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر حسابها على تويتر: "قام اللواء الركن صالح العامري قائد العمليات المشتركة بزيارة اليوم لقيادة أركان القوات المسلحة الفرنسية في باريس حيث التقى باللواء فيليب سنجارا قائد العمليات المشتركة الفرنسية واللواء لوران ماربوف مدير إدارة التعاون الدولي حيث بحث الجانبين تفعيل مجالات التعاون والدفاع المشترك".

وأضافت: "تعلن وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن البدء في تفعيل اتفاقية التعاون والدفاع المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وذلك لمواجهة المحاولات الإرهابية الفاشلة لاستهداف دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت فرنسا أكدت استعدادها، في وقت سابق الجمعة، لتنفيذ مهمات جوية في الأجواء الإماراتية ردا على الهجمات التي تلقتها أبوظبي من جانب الحوثيين في يناير/كانون ثاني الماضي، وفق ما قالته وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورينس بارلي.

وقالت بارلي عبر حسابها على تويتر: "طائرات الرافال التي تعود لقواتنا الدائمة في أبوظبي، ستشارك إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في عمليات مراقبة ورصد واعتراض حين تستدعي الحاجة".

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أن الهدف من هذه العمليات هو "حماية المجال الجوي الإماراتي من أي محاولة اختراق".

وكانت الإمارات هدفا لأربع هجمات حوثية وقعت ثلاث منها في يناير/كانون ثاني الماضي وأخرى الأربعاء، وأسفرت عن سقوط 3 ضحايا من المدنيين.

ولدى باريس 7 طائرات رافال في قاعدة عسكرية بأبوظبي، وفقا لوزارة الدفاع الفرنسية.

وحظيت الإمارات بدعم كبير من جانب واشنطن، إذ ستنشر أمريكا طائرات من الجيل الخامس في الإمارات وسترسل مدمرة لمساعدة البحرية الإماراتية في التصدي للهجمات الحوثية.