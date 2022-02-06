قرقاش يعلق على موقف مقتدى الصدر من استهداف الإمارات

ثالث محاولة في شهر.. كل ما قد تود معرفته عن اعتراض الإمارات لصاروخ باليستي حوثي الاثنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق أنور قرقاش، مستشار السؤون الدبلوماسية للرئيس ابلإماراتي، الشيخ خليفة بن وايد، إن موقف زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدي الصدر، من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية.

موقف السيد مقتدي الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها، التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة. منطق الدولة يبني بعكس المنطق الهدام للمليشيات

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "موقف السيد مقتدي الصدر من الاستهداف الإرهابي للإمارات يتسم بالعقلانية ومنسجم مع مبدأ قدسية سيادة الدول واستقلالها، التباين في القضايا السياسية طبيعي أما حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ثوابت تضمن أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف قرقاش في تغريدته: "منطق الدولة يبني بعكس المنطق الهدام للمليشيات".

وكان مقتدى الصدر قد عبّر عن رفضه في بيان نشره على صفحته بتويتر عما وصفه بـ"زج العراق بحرب إقليمية خطرة من خلال استهداف دولة خليجية بحجة (التطبيع) أو بحجة حرب اليمن أو ما شاكل ذلك".