مكتب ولي عهد السعودية ينشر صورة للطفل ريان ويعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورة للطفل ريان بعد أن أثارت قضيته الرأي العام العالمي إثر سقوطه في بئر بالمغرب.

قصة الطفل "ريان" تعبّر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحّدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم. خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل "ريان" وللشعب المغربي الشقيق 🇸🇦🇲🇦 إنا لله وإنا إليه راجعون https://t.co/m8BuEkT3s1

جاء ذلك في تغريدة لبدر عساكر على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال بتعليق على الصورة: "قصة الطفل ’ريان‘ تعبّر عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحّدت من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم.. خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل ’ريان‘ وللشعب المغربي الشقيق .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة #الطفل_ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور له، ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكانت السفارة السعودية في المغرب قد نشرت تغريدة على صفحتها بتويتر، قالت فيها: "ببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي الشقيق في وفاة المغفور له، ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويذكر أن الديوان الملكي المغربي، أعلن مساء السبت عن وفاة الطفل ريان البالغ من العمر 5 أعوام بعد فترة قصيرة على انتشال فرق الإنقاذ له من البئر.