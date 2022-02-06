وفاة الطفل ريان.. تداول فيديو لحادثة مشابهة بالصين "نجحت بانقاذ طفل" وسط تفاعل واسع

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقطع فيديو ذات صلة
شاهد لحظة إخراج فرق الإنقاذ الطفل المغربي ريان
00:35
لحظة انتشال الطفل المغربي ريان من البئر قبل إعلان وفاته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل على إعلان وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر في المغرب واستمرت محاولات انتشاله حتى تكللت بالنجاح مساء السبت قبل إعلان وفاته بعد إنقاذه بوقت قصير.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عن عمليه مشابهة في الصين زعموا أنها كانت لتنجح في عملية انقاذ الطفل ريان، حيث أعادت وفاء بنت فهد، نشر مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "هذه حادثة في الصين شبيه لحدثة الطفل ريان لو استخدموا نفس الطريقة لنجحت جهودهم في إخراج الطفل بأسرع وقت.. لكن اتجهوا للحفر الجانبي الاطول والاصعب".

وعلق ريان في بئر بعمق 32 مترًا بقرية اغران بإقليم شفشاون (شمال غرب المغرب).

كان التليفزيون الرسمي المغربي أذاع مشاهد حية للحظة انتشال الطفل ونقله عبر سيارة إسعاف إلى طائرة مروحية كانت تنتظر على مسافة قريبة من الحادث.

وعلى مدار الأيام الماضية، حاول المنقذون إيصال المياه والطعام إلى الطفل، الذي بدا على قيد الحياة حتى الساعات الأخيرة، لكنه غير عاجز عن الحركة. وصاحب جهود الإنقاذ آمال كبيرة في أن تكلل العملية بالنجاح. وحظيت الحادثة اهتمام الكثيرين في منطقة العربية، الذي تابعوا عن كثب تفاصيل جهود الإنقاذ التي امتدت لأيام متواصلة.

قد يهمك أيضاً

الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان بعد وقت قصير من انتشاله من البئر

نشر 
© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.