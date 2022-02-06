دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل على إعلان وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر في المغرب واستمرت محاولات انتشاله حتى تكللت بالنجاح مساء السبت قبل إعلان وفاته بعد إنقاذه بوقت قصير.

هذة حادثة في الصين شبيه لحدثة #الطفل_ريان لو استخدموا نفس الطريقه لنجحت جهودهم في إخراج الطفل بأسرع وقت.لكن اتجهوا للحفر الجانبي الاطول والاصعب .💔 #رحمك_الله_ياريان https://t.co/9Mf9FtowT5

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو عن عمليه مشابهة في الصين زعموا أنها كانت لتنجح في عملية انقاذ الطفل ريان، حيث أعادت وفاء بنت فهد، نشر مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "هذه حادثة في الصين شبيه لحدثة الطفل ريان لو استخدموا نفس الطريقة لنجحت جهودهم في إخراج الطفل بأسرع وقت.. لكن اتجهوا للحفر الجانبي الاطول والاصعب".

العالم كله زعلان عليك وجع قلب ربنا يصبر اهلك 💔🙏#الطفل_ريان https://t.co/cM1FTJtO4C

وعلق ريان في بئر بعمق 32 مترًا بقرية اغران بإقليم شفشاون (شمال غرب المغرب).

رحم الله الطفل وجعله شفيعاً لذويه،قلوبنا معهم والمصاب يؤلم العالم بداية من ابتلاع البئر له حتى إعلان رحيله،ريان مأساة ضمن عشرات القصص لضحايا هذه الثقوب التي تلتهم الطفولة وتغتال الضحكات،حريٌ بالجهات المسؤولة معاقبة أصحاب هذه الآبار المتروكة تتربص بالمارة. #توفي_الطفل

كان التليفزيون الرسمي المغربي أذاع مشاهد حية للحظة انتشال الطفل ونقله عبر سيارة إسعاف إلى طائرة مروحية كانت تنتظر على مسافة قريبة من الحادث.

وداعا ريان يامن جمعت العالم كله في حفرة صغيرة، وجعلت العالم كله متوشحا باللون الأسود حدادا عليك،.. وداعا طفل البئر،.. #الطفل_ريان #أنقذوا_ريان https://t.co/vFwbD9GoGe

وعلى مدار الأيام الماضية، حاول المنقذون إيصال المياه والطعام إلى الطفل، الذي بدا على قيد الحياة حتى الساعات الأخيرة، لكنه غير عاجز عن الحركة. وصاحب جهود الإنقاذ آمال كبيرة في أن تكلل العملية بالنجاح. وحظيت الحادثة اهتمام الكثيرين في منطقة العربية، الذي تابعوا عن كثب تفاصيل جهود الإنقاذ التي امتدت لأيام متواصلة.