دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاطمئنان على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورنا، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تمنياته "بالشفاء العاجل ويمتعه (الله) بموفور الصحة والعافية، وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت". كما أعرب عن تمنياته بشفاء زوجته أمينة أردوغان، التي أصيبت أيضًا بكوفيد-19.

من جانبه، قال الرئيس التركي، في حسابه الناطق بالعربية عبر تويتر: "باسمي وبالنيابة عن السيدة أمينة أود أن أقدم شكري الجزيل إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على لطفه".

باسمي وبالنيابة عن السيدة أمينة أود أن أقدم شكري الجزيل إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على لطفه https://t.co/yJEEztZGoM

وأكد بيان للرئاسة التركية عبر تويتر، نفس مضمون ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أجرى الشيخ محمد بن زايد أول زيارة إلى تركيا منذ 2012، بعد سنوات من تنافس على التأثير الإقليمي.

وآنذاك، أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة الشيخ محمد بن زايد.