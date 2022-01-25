دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا، يوم الاثنين، للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي، في خضم انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في أنحاء العالم.

وأضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها 15 وجهة سياحية إلى المستوى الرابع "عالي الخطورة"، بينها 3 وجهات عربية.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر في الإنفوجراف أعلاه:

ومن الدول العربية، أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في تحديثها الاثنين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وتونس إلى المستوى الرابع الذي يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع للغاية"، لتنضم إلى كل من البحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والسعودية، وقطر، ولبنان، والأراضي الفلسطينية، والصومال من الدول العربية.

أما في المستوى الثالث، وهو تصنيف يشير إلى أن خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "مرتفع"، أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منه وجهة عربية جديدة هي جيبوتي، لتنضم إلى كل من المغرب، وليبيا، وموريتانيا من الدول العربية.

ولم يشهد المستوى الثاني "المعتدل"،إضافة أي وجهة عربية جديدة، والذي يشمل من الدول العربية جزر القمر.

وبالمثل لم تتم إضافة أي وجهة عربية جديدة إلى فئة المستوى الأول الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا "منخفض"، ويشمل من الدول العربية سلطنة عُمان.

وهناك وجهات ذات مخاطر "مجهولة" بحسب تصنيف المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بسبب عدم توفر المعلومات حولها. ولم تتم إضافة أي وجهة جديدة لهذه الفئة في التحديث الأخير، والتي تشمل من الدول العربية كل من الجزائر، وسوريا، واليمن، والسودان.

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

وفي إرشاداتها الشاملة، توصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتجنب السفر الدولي إلا بعد تلقي التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا.