مقتدى الصدر يغرد عن هوية الحكومة بعد لقاء قائد فيلق القدس الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، مقتدى الصدر، الثلاثاء، على أن الحكومة العراقية يجب أن تكون "حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية".

ونشر الصدر، عبر حسابه على تويتر ورقة بها جملة: "لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية".

كان المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري قال، في وقت سابق الثلاثاء، إن مقتدى الصدر استقبل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة.

يذكر أن رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي النائب حسن العذاري أعلن، في مؤتمر صحفي، السبت الماضي، مقاطعة الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وتجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

وأكد الصدر، خلال اتصال هاتفي، برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السبت، "المضي في الإسراع بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه أبناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية"، بحسب المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري.