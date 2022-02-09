أول تغريدة لسفير السعودية بعد خطاب حسن نصرالله على وسم "أبورغال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر وليد بخاري، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، تغريدة بعد ساعات على كلمة ادلى بها الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

❞ رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّتْ…! ❝، هذا المثلُ من أكثر الأمثالِ العربيةِ إبداعًا وذكاءً عبر التّاريخ، وينطبقُ على من يجيدُ فنونَ التهريجِ الدعائِي بانتقائيةٍ تجعلهُ يدَّعِي الفضيلةَ ونقيضَها في آنٍ معًا. #أبو_رغال

وقال بخاري في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "’رَمَتْنِي بِدَائِها وانْسَلَّتْ‘، هذا المثلُ من أكثر الأمثالِ العربيةِ إبداعًا وذكاءً عبر التّاريخ، وينطبقُ على من يجيدُ فنونَ التهريجِ الدعائِي بانتقائيةٍ تجعلهُ يدَّعِي الفضيلةَ ونقيضَها في آنٍ معًا"، مستشهدا بوسم "أبو رغال".

وكان السفير السعودي في لبنان، قد قال في تغريدة عقب خطاب سابق لنصرالله مطلع يناير/ كانون الأول الماضي، قائلا "افتِراءَاتُ أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!"

أما هوية وشخصية أبو رغال، فكانت وسائل إعلام سعودية قد تناولت تفاصيل عنه، حيث ذكرت سبق وتواصل وغيرها أن أبو رغال هو "شخصية عربية، توصف بأنها رمز الخيانة، حتى كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال، وكان للعرب قبل الإسلام شعيرة، تتمثل في رجم قبر ’أبي رغال‘ بعد الحج. وظلت هذه الشعيرة في الفترة بين غزو أبرهة الأشرم حاكم اليمن من قِبل النجاشي ملك الحبشة عام الفيل 571 ميلادية حتى ظهور الإسلام".

ويذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا إسقاط اسم "أبو رغال" على حسن نصرالله، عقب خطاب هاجم فيه المملكة العربية السعودية وحكامها.