الأمير ويليام يقوم بأول زيارة رسمية للإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمير وليام دوق كامبريدج، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، إنه متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، ومناقشة القضية الحيوية المتمثلة في العمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة.

وعلق حساب السفارة البريطانية في الإمارات على تغريدة الأمير قائلا: "إنه لمن المثير أن يكون دوق كامبريدج معنا في الإمارات، ونحن نتطلع ومضيفينا الإماراتيين إلى أن نظهر له ما يمكن أن تقدمه هذه الدولة العظيمة من خلال برنامج معد في أبوظبي ودبي وفي إكسبو دبي 2020".

It’s exciting to now have HRH The Duke of Cambridge with us in the #UAE. We and our Emirati hosts are looking forward to showing him what this great country has to offer with a packed programme in #AbuDhabi, #Dubai and at #Expo2020Dubai @KensingtonRoyal https://t.co/3BCpNVkGi8

كانت السفارة البريطانية في الإمارات قالت في تغريدة سابقة أن الأمير ويليام سيزور دبي يوم 10 فبراير/ شباط.

Prince William, @KensingtonRoyal, will visit Dubai on Thursday 10 February. This will be his first official visit to the UAE and his programme comes in the 50th anniversary year of the UAE and will coincide with the UK National Day being held at @expo2020dubai. https://t.co/5iFt4VdIfl

وأضافت السفارة أن هذه أول زيارة رسمية للأمير إلى الإمارات العربية المتحدة وتتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات، والاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020.