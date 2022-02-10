الأمير ويليام يقوم بأول زيارة رسمية للإمارات

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية للأمير وليام دوق كامبريدج
Credit: Jeff J Mitchell - Pool/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأمير وليام دوق كامبريدج، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، إنه متحمس للوصول إلى دبي للاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020، ومناقشة القضية الحيوية المتمثلة في العمل مع الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق عالم أكثر استدامة.

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وعلق حساب السفارة البريطانية في الإمارات على تغريدة الأمير قائلا: "إنه لمن المثير أن يكون دوق كامبريدج معنا في الإمارات، ونحن نتطلع ومضيفينا الإماراتيين إلى أن نظهر له ما يمكن أن تقدمه هذه الدولة العظيمة من خلال برنامج معد في أبوظبي ودبي وفي إكسبو دبي 2020".

كانت السفارة البريطانية في الإمارات قالت في تغريدة سابقة أن الأمير ويليام سيزور دبي يوم 10 فبراير/ شباط.

وأضافت السفارة أن هذه أول زيارة رسمية للأمير إلى الإمارات العربية المتحدة وتتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات، والاحتفال باليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو دبي 2020.

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