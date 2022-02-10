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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الخميس، عن اعتراض طائرة مسيرة "درون" أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

#عاجل #التحالف: 12 إصابة لمدنيين من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي. #واس_عام

وأضاف التحالف وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ووفق التقارير الأولية فإنه يوجد "4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين"، وذلك بعد "سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة بمحيط المطار"، قبل أن يعلن ارتفاع عدد الإصابات إلى 12 شخصا من جنسيات مختلفة.

#عاجل #التحالف: الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي. #واس_عام

وأكد التحالف على أنه سيتخذ "إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".

ويذكر أن التحالف كان قد أعلن مساء الأربعاء عن تنفيذه "عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء"، لافتا إلى "تدمير (22) آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا (الحوثي)".