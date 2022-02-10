دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني والتي هاجم بها الإمارات وشرائها لأسلحة بعشرات المليارات.

كيف يساعد كلامك هذا لبنان ؟ https://t.co/UVF3wNPWRF

جاء ذلك في تغريدة لساويرس على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "كيف يساعد كلامك هذا لبنان؟".

وكان نصرالله قد قال في مقابلة أجراها على قناة العالم الإيرانية ونقلتها وكالة لأنباء الرسمية بالبلاد: "دولة الامارات منذ تأسيسها الى اليوم باعتبار انها دولة حديثة، اشترت بعشرات مليارات الدولارات صواريخ وطائرات واسلحة وتكنولوجيا عسكرية والخ، وامام اول مواجهة مباشرة مع انصار الله (الحوثي)، علا الصراخ في دولة الامارات.."

وأضاف: "بدأوا بمطالبة الامريكان في ارسال السفن والصواريخ والطائرات من اجل حماية دولة الامارات، وايضاً بريطانيا وفرنسا من اجل حماية دولة الامارات، وطلبوا ايضاً المساعدة الاسرائيلية. دولة الامارات في مقابل انصار الله، وفي مواجهة اولى، لجأت الى القوى العظمى في العالم، والى "اسرائيل" من اجل ان تساعد في حمايتها، ماذا يمكن ان تقدم دولة الامارات مثلا او البحرين على المستوى العسكرية للإسرائيلي في منطقة الخليج الفارسي او غيرها".