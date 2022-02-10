للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان في الدوحة

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان في الدوحة
Credit: KARIM JAAFAR / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اجتمع وفدان يمثلان كل من الإمارات وقطر في العاصمة القطرية، الدوحة، الخميٍس، لمتابعة تطورات الاتفاق الذي وقع عليه الجانبان في ما يُعرف بـ"بيان العُلا".

قد يهمك أيضاً

على هامش أولمبياد بكين.. أول لقاء يجمع محمد بن زايد وتميم بن حمد

ويعد هذا ثالث لقاء بين الجانبين لمناقشة تطبيق بنود "بيان العُلا" الذي وقعت عليه الدولتان في 5 يناير/كانون ثاني من عام 2021 لإنهاء ما تُعرف إعلاميا بـ"الأزمة الخليجية".

وناقش الجانبان باين العُلا وأكدا على ضرورة توطيد العلاقات بينهما وتطوير العمل المشترك لتحقيق مصالحهما، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وكان قد التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الصينية، بكين، على هامش حضورهما افتتاح الأولمبياد الشتوي، في مصافحة أظهرتها مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.