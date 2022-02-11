البحرين توضح تفاصيل انتحار سجين بمركز عزل صحي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، الخميس، تفاصيل في قضية انتحار سجين داخل مركز للعزل الصحي بمركز اصلاح وتأهيل النزلاء في الحوض الجاف.

وقال الداخلية في بيان على موقعها الرسمي: "تم إيداع النزيل ’ي. ع. م‘ البالغ من العمر 53 عاما صباح (الخميس)، في العزل الصحي بمركز اصلاح وتأهيل النزلاء في الحوض الجاف، إثر مراجعته مستشفى السلمانية، وهذا الإجراء الاحترازي، يستهدف الحفاظ على صحة النزلاء، ويتم تطبيقه على من يراجع منهم المستشفيات، قبل إعادتهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل"، موضحة أن المذكور "وجد منتحرا في موقع العزل".

وأضافت أن "النزيل المتوفى، محكوم بالسجن 16 عاما وثلاثة أشهر في قضايا جنائية، منها قتل عمد وتهديد بالسلاح كما أنه كان قد حاول الانتحار أكثر من مرة، حيث أنه يعاني من عدة أمراض نفسية".

وأشارت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إلى أنها "قامت باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة".