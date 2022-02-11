لبنان.. منع إقامة نشاطين "يتعرضان بالإساءة" إلى البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، الخميس، منع إقامة نشاطين قالت إنهما "يتعرضان بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ودول الخليج العربي".

وقال بيان صدر عن مكتب وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية عن "تداول منشورات تتضمن دعوة لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 فبراير/ شباط الجاري، الأول بعنوان (حق السياسي في ثورة البحرين) والثاني بعنوان (البحرين ظلم وظلامة) في فندق الساحة - طريق المطار".

وأضاف البيان: "وحيث أنه من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ودول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بكل الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة".

وتابع: "بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا بإبلاغ إدارة الفندق فورا بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كل الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين."

كان وزير الداخلية اللبناني وجه، في ديسمبر/ كانون الأول، بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من لبنان بعد احتجاج البحرين على المؤتمر الذي عقدته الجمعية في بيروت.

وكان وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قد تحدث هاتفيا مع نظيره اللبناني بسام مولوي. وقال الشيخ راشد إن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيقة، أمر يسيء للبحرين وكذلك لبنان"، بحسب بيان سابق للداخلية اللبنانية.

كانت البحرين أعلنت، العام الماضي، تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت لمؤتمر صحفي لمن وصفتهم المنامة بـ"عناصر معادية تبث وتروج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد المملكة".