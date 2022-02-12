البحرين توضح حقيقة إلحاق ضابط إسرائيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت مملكة البحرين، السبت، على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي "يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

وأضافت وزارة الخارجية أن "التحالف يضم أكثر من 34 دولة، ويقوم بتأمين حرية الملاحة في المياه الاقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة".

يذكر أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، استقبل، في 3 فبراير/ شباط الجاري، وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، خلال زيارة الثاني إلى البحرين، واستعرض الطرفان العلاقات الثنائية ومسار التعاون بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين وقت الزيارة.

ورحب ملك البحرين بغانتس في قصر الصخير واستعرض معه "العلاقات الثنائية ومسار التعاون المشترك وسبل دعمه وتنميته في مختلف المجالات، وذلك في إطار "إعلان تأييد السلام، واتفاق مبادئ إبراهيم" اللذين وقعهما البلدان"، وفقا للوكالة.

أما وزير الدفاع الإسرائيلي، فقد وجه شكره وتقديره للعاهل البحريني على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة" وأشاد بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة مؤكدا حرص إسرائيل على تنمية هذه العلاقات.