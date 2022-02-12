نيوزيلندا وتايوان تنصحان مواطنيهما بمغادرة أوكرانيا فورا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نصحت نيوزيلندا وتايوان، السبت، مواطنيهما في أوكرانيا بالمغادرة على الفور.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانا ماهوتا، في بيان، إن حكومتها تنصح مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة على الفور جراء "التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا".

وحذر البيان من أن نيوزيلندا "ليس لديها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا مما يحد من قدرتها على تقديم المساعدة القنصلية للنيوزيلنديين هناك".

وأكدت أن الحكومة النيوزيلندية تراقب الوضع في أوكرانيا عن كثب وأن إرشادات السفر الخاصة بها تتماشى مع تلك الواردة من أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ودعت روسيا مرة أخرى إلى "اتخاذ خطوات فورية لتقليل التوترات وخطر سوء التقدير الشديد".

ومن جانبها، نصحت وزارة الخارجية التايوانية المواطنين التايوانيين الموجودين في أوكرانيا "بالإجلاء في أسرع وقت ممكن" وحثت على عدم السفر إلى هناك.

كما دعت الوزارة "جميع الدول المعنية بالأزمة إلى حل الخلافات والنزاعات من خلال المحادثات السلمية والعقلانية، والعمل معا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعالمي".