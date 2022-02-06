4 سيناريوهات حول موعد بدء غزو روسيا المحتمل لأوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستمر القوات الروسية بحشد المعدات والأفراد بعدد من المواقع الحدودية المحيطة بأوكرانيا من التدريبات العسكرية في بيلاروسيا شمالا إلى شبه جزيرة القرم جنوبا.

4 سيناريوهات حول موعد بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا:

إذا أمر بوتين قواته بالغزو، يتوقع بعض المحللين أن ذلك سيأتي قبل ذوبان الجليد في الربيع، حيث قال الصحفي والمؤلف، تيم مارشال لشبكة CNN: "أفضل وقت للقيام بذلك هو الشتاء لأنه سيوفر ميزة ميكانيكية باعتبار أن الفرق الآلية تحتاج إلى أرض صلبة متجمدة". سام كراني إيفانز، محلل أبحاث في معهد رويال يونايتد للخدمات ومقره المملكة المتحدة، لا يعتقد أن الطقس سيلعب دورًا رئيسيًا في أي قرار بالغزو، حيث قال: "روسيا لديها تاريخ طويل من القتال فقط بالتوقيت الذي يناسب روسيا.. القوات الروسية لديها خبرة في العمل في هذه المنطقة وتتمتع عربات القتال المدرعة، بإمكانية تنقل جيدة جدًا بشكل عام حتى على التربة الرخوة جدًا". الاستخبارات الأمريكية كانت قد قدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن روسيا يمكن أن تبدأ هجومًا عسكريًا في أوكرانيا "في وقت مبكر من عام 2022"، ومنذ ذلك الحين، تمسّك المسؤولون الأمريكيون بهذا الخط. مصدر مقرب من الرئاسة الأوكرانية صرح لشبكة CNN إن المخابرات الأوكرانية تقدر أن التهديد من روسيا "خطير، ولكنه ليس وشيكًا"، وأنه إذا تم إصدار أي أمر روسي بالهجوم، فسيستغرق الأمر من أسبوع إلى أسبوعين حتى تكون القوات الروسية بالقرب من الحدود جاهزة.

ويشار إلى أن الكرملين ينفي أنه يخطط لشن هجوم على أوكرانيا ويقول إن دعم الناتو لأوكرانيا - بما في ذلك زيادة إمدادات الأسلحة والتدريب العسكري - يشكل تهديدًا متزايدًا على الجناح الغربي لروسيا.