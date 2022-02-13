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نشر الأحد ، 13 فبراير / شباط 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصا بقوم بأعمال مخلة بالآداب العامة والإسلامية الأمر الذي اثار تفاعلا.

وزارة الداخلية السعودية نشرت مقطع فيديو مموه على صفحتها بموقع سناب شات، مؤكدة اعتقال الشخص برفقة 3 آخرين.

شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تقبض على (4) أشخاص ظهر أحدهم يمارس أفعالًا تنافي الآداب العامة والإسلامية. https://t.co/82Tu7dJCQe

من جهته نشر الأمن السعودي بيانا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيه: "صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن شرطة محافظة حفر الباطن قبضت على مواطن و3 مقيمين من القبائل النازحة.."

وتابع المتحدث الأمني في البيان: "ظهر أحدهم في مقطع فيديو يمارس أفعالا تنافي الآداب العامة والإسلامية وتوثيق آخر ذلك ونشره، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة".