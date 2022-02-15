السودان.. البرهان يعلن تعيين وزير مكلف لوزارة الدفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، الاثنين، قراراً بتعيين الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين وزيراً مكلفاً لوزارة الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

كان البرهان أصدر، في يناير/ كانون الثاني، قرارا بتعيين 15 وزيرا.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم أكدت، قبل الإعلان عن تعيين الوزراء الجدد، أن واشنطن لن تستأنف عملية تقديم المساعدات المعلقة قبل وجود حكومة مدنية على رأس السلطة في البلاد، وفقا لبيان صدر عن السفارة.

وعلى صعيد الاحتجاجات، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عبر حسابها على تويتر، مقتل شخصين خلال احتجاجات في مدينتي الخرطوم و أم درمان، الاثنين.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة، عبر صفحته على فيسبوك، أن أحد المتظاهرين قُتل فيما أصيب 102 من رجال الشرطة بجروح خطيرة.