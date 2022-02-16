أردوغان يغرد عن زيارته للإمارات بعد عودته إلى تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، لدى عودته إلى أنقرة عقب زيارة إلى الإمارات استمرت يومين، أنه "على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا".

وقال أردوغان، عبر حسابه على تويتر عن زيارته الأولى من نوعها إلى الإمارات منذ نحو 10 سنوات: "عدنا إلى أنقرة بعد الانتهاء من زيارتنا التي استغرقت يومين لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على ثقة بأن الزيارة ستفتح آفاقا جديدة لمجالات تعاوننا. نتمنى أن تعود هذه الزيارة بالخير على بلدنا والمنطقة".

وأضاف: "لمسنا مودة ومحبة كبيرة طوال فترة زيارتنا إلى الإمارات العربية المتحدة، وأود أن أعبر عن شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، على حسن ضيافته لي ولوفدي المرافق".

ورافق أردوغان في زيارته وفد كبير من المسؤولين أبرزهم وزراء الخارجية والداخلية والمالية والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وتابع أردوغان: "أود أن أقدم شكري الجزيل إلى أخي العزيز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم إمارة دبي، على حسن الضيافة، كما أقدم تحياتي بكل مودة إلى جميع إخوتي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وذكرت وكالة الأنباء الإمارات "وام" أنه كان في وداع أردوغان في مطار الرئاسة الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين.

وكان أردوغان ذكر، في تغريدات سابقة الثلاثاء: "أنهينا اليوم بنجاح الزيارة التي أجريناها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وقال الرئيس التركي: "خلال الاجتماعات التي عقدناها، أظهرنا إرادة مشتركة قوية فيما يتعلق بتطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات، ووقعنا 13 اتفاقية تعاون".

وأضاف أردوغان: "نحن على ثقة أن الاتفاقيات الموقعة ستعزز أرضية التعاون بيننا. نحن ندعم أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا "كما أننا لا نفرق بين أمننا وأمن منطقة الخليج".

وقال: "نرحب بالإرادة المتبادلة فيما يتعلق بالحفاظ على الزخم الذي تحقق في علاقات التعاون بيننا والمضي قدما في ذلك".

وجاءت زيارة أردوغان إلى الإمارات بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وأظهرت لقطات تليفزيونية لحظة استقبال الشيخ محمد بن زايد أردوغان في قصر الوطن، الاثنين.

وسبق أن أدانت أنقرة هجمات شنها الحوثيون في اليمن على منشآت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.