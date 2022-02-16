دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "قصاصا" بحق مواطن أردني في منطقة جازان.

وأوضحت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "أقدم حسن عبدالعزيز عطية نصار – أردني الجنسية - على قتل حسين بن جابر بن سالم المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدي إلى وفاته".

وأضافت: "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.."

وتابعت: "أيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

وأكدت الداخلية "تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني حسن عبدالعزيز عطية نصار الثلاثاء، بتاريخ 1443/7/14هـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.."