مقاتلات أمريكية ترافق طائرات روسية حلقت فوق منطقة أمنية في سوريا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤولون أمريكيون إن 3 طائرات روسية حلقت، الثلاثاء، فوق منطقة أمنية في شرق سوريا يحظر التحالف الدولي لمكافحة داعش في العراق وسوريا الطيران فيها وقامت مقاتلات أمريكية و آخرى تابعة للتحالف بمرافقة الطائرات الروسية.

والمنطقة الأمنية التي حلقت بها الطائرات الروسية تمتد من دير الزور جنوبا، ثم شرقا حتى الحدود العراقية، ويتطلب الطيران فوقها إخطار الولايات المتحدة مسبقا.

وتحتفظ الولايات المتحدة بحوالي 900 جندي في شرق سوريا للمساعدة في القتال ضد داعش.

وقامت طائرة شحن روسية برفقة قاذفتين من طراز Tu-22 Backfire بالتحليق عبر العراق إلى المنطقة الأمنية في شرق سوريا دون تقديم إخطار مسبق للتحالف الذي تديره الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الولايات المتحدة عندما حذرت الروس من أنها بحاجة إلى إخطار مسبق، قال الروس إنهم سيتقدمون به.

وقامت مقاتلات إف 16 أمريكية وطائرات التحالف بمرافقة الطائرات الروسية لفترة وجيزة حتى مغادرة المنطقة.

ويعتقد أن الطائرات الروسية هبطت في اللاذقية على ساحل البحر المتوسط بسوريا.

وبينما لم يُعتبر الحادث تهديدًا، كرر الروس عملية التحليق فوق المنطقة الأمنية بعد حوالي 6 ساعات حيث حلقت طائرة شحن و آخرى عسكرية وقال أحد المسؤولين إن الروس لم ينقلوا قاذفات جوية عبر المنطقة منذ مايو / أيار 2021.

وقالت المصادر إن الحادث يأتي وسط تصاعد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أن المسألتين مرتبطان.