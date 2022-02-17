دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، سلسلة مقاطع فيديو بالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، توضح إنجازات الأخير خلال 30 عاما.

استمعوا جيدا: الثلث من قيادة #نصرالله للحزب، 10 سنوات من أصل 30 عامًا، دخل #حزب_الله حربا ليست لبنانية في #سوريا من أجل مصلحة #إيران والقتلى؟مواطنين لبنانيين حارب من أجل ولاية الفقيه على حساب هدر الدم اللبناني https://t.co/wEB5EoP74p

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "استمعوا جيدا: الثلث من قيادة نصرالله للحزب، 10 سنوات من أصل 30 عامًا، دخل حزب الله حربا ليست لبنانية في سوريا من أجل مصلحة إيران والقتلى؟ مواطنين لبنانيين حارب من أجل ولاية الفقيه على حساب هدر الدم اللبناني.."

ثلاثون عامًا من قيادة #نصرالله للحزب تحول هذا التنظيم الى منظمة إرهابية باتت معروفة بالعالم. في عيون العرب تحول من حامي لبنان الى سيف غرز في خاصرة لبنان. منظمة قائمة على الفساد، تهريب المخدرات، قتل معارضيه وحتى قتل رئيس أركان الحزب مصطفى بدر الدين https://t.co/kvoZQTW5VB

وأضاف: "ثلاثون عامًا من قيادة نصرالله للحزب تحول هذا التنظيم الى منظمة إرهابية باتت معروفة بالعالم. في عيون العرب تحول من حامي لبنان الى سيف غرز في خاصرة لبنان. منظمة قائمة على الفساد، تهريب المخدرات، قتل معارضيه وحتى قتل رئيس أركان الحزب مصطفى بدر الدين".

منذ توليه قيادة #حزب_الله قال #نصرالله الحقيقة جهارة: #لبنان ليس دولة مستقلة إنما هي جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه. هل تمكن #نصرالله من إنجاح المهمة؟ يكفي أن نلقي نظرة على شوارع لبنان واسمائها لتتضح لك معالم الامارة الايرانية https://t.co/43EWzpeJfh

وتابع قائلا: "منذ توليه قيادة حزب الله قال نصرالله الحقيقة جهارة: لبنان ليس دولة مستقلة إنما هي جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه. هل تمكن نصرالله من إنجاح المهمة؟ يكفي أن نلقي نظرة على شوارع لبنان واسمائها لتتضح لك معالم الامارة الإيرانية".